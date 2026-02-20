Doble asesinato machista en Castellón
La jueza decreta prisión provisional para el detenido por el doble crimen de Xilxes
Abdelkader B., ingresa en prisión provisional, comunicada y sin fianza
Víctor Meseguer
La titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido como presunto autor de los crímenes de su ex compañera sentimental y de la hija menor de ambos en la localidad castellonense de Xilxes.
El arrestado, que se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia judicial, está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de homicidio/asesinato y quebrantamiento de condena, en una causa en la que se mantiene bajo secreto de las actuaciones, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Antecedente por violencia de género
El investigado tiene antecedentes por violencia de género y ya fue condenado en febrero de 2025, en el marco de un juicio rápido celebrado el día 28 de ese mes por conformidad de las partes.
El propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real (ahora Plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real) le impuso, como autor de un delito de coacciones del artículo 172.2 del Código Penal, 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.
Además, como autor de un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género del artículo 153.1 y 3 del Código Penal le condenó a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y a 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.
La jueza que estaba entonces al frente del citado órgano judicial impuso también al hombre, que hasta ese momento carecía de antecedentes penales, la obligación de indemnizar a la víctima con 200 euros, en concepto de responsabilidad civil.
La medida de alejamiento y prohibición de comunicación impuesta en esta sentencia firme estaba por tanto en vigor hasta octubre de 2027.
