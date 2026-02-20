Tragedia en Asturias
Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a otra persona
El conductor sufrió algún tipo de indisposición, se subió a la acera y se empotró con un negocio
Nico Martínez
Conmoción en la avenida Constitución en Gijón. Un accidente de tráfico ha dejado dos fallecidos. Según las primeras hipotesis, el conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una tienda por causas que se investigan. Determinadas fuentes explican que pudo sufrir algún tipo de indisposición. Dicho accidente ha dejado al menos dos fallecidos y varios heridos.
El accidente se ha producido pasadas las diez de la noche. Hay un gran despliegue de ambulancias, policía local y policía nacional. Los hechos se están investigando, pero todo apunta por el momento a que la grúa, al perder el control del vehículo impactó con otros coches.
Los servicios sanitarios se encuentran sobre el terreno. Los sanitarios de emergencias médicas llegaron a la zona a bordo de una UVI móvil, cuya base se encuentra a apenas unos metros del lugar del siniestro.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
- Nueve apartamentos en pleno centro de Cáceres: 'Hacen falta viviendas, pero no a cualquier precio
- Los bomberos barajan todas las hipótesis sobre el suceso que ha obligado a desalojar la Biblioteca Central de Cáceres, incluso una broma
- Plasencia, a la espera del estreno de 'El Conseguidor' para verse en la gran pantalla
- Las afueras de Carrasco: el barrio que fue arrabal de Cáceres y hoy brilla con el Bazar Nieves, la china más cacereña
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura