Cazan en Alemania al autor del asesinato de un expolítico ucraniano frente a un colegio de Pozuelo (Madrid)

La Policía Nacional ha echado el guante en Alemania al presunto responsable del asesinato de Andréi Portnov, el expolítico ucraniano tiroteado a las puertas del Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón en mayo de 2025, según han confirmado fuentes policiales.

Portnov fue abatido a tiros tras dejar a sus hijas en el centro educativo. El ataque, ejecutado con una precisión que apunta a profesionales del crimen organizado, está siendo investigado como un asesinato premeditado. El hombre, de 52 años, había sido asesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich.

Andriy Portnov, de 52 años, era abogado de profesión, por lo que asesoraba a empresas y particulares ucranianos y de otros países del Este europeo. Fue asesor del expresidente ucraniano Viktor Yanukóvich que estuvo en una lista negra de la UE por malversación de fondos estatales o violaciones de los derechos humanos en Ucrania.

Se libró de aquellos cargos, pero posteriormente fue investigado por el servicio secreto ucraniano por su supuesta colaboración con Rusia después de la primera invasión, que se produjo en 2014. Fue implicado también en casos de corrupción, en concreto por un delito de blanqueo de dinero, aunque finalmente también fue exonerado.

