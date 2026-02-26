Sucesos
Los Mossos investigan el asesinato de un hombre en Barcelona
La víctima apareció en un domicilio de la localidad
Germán González
Nueva víctima mortal en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra de la Región Policial Central investigan la muerte violenta de un hombre de 51 años en Balsareny (Bages). Este miércoles pasado, sobre las ocho y media de la tarde, los Mossos fueron requeridos para dirigirse a un domicilio del municipio, donde localizaron el cuerpo sin vida de la víctima. Un familiar había llamado al 112 cuando encontró el cadáver.
Presentaba numerosas heridas por el cuerpo que podrían ser causadas por el impacto de un objeto contundente, según varias fuentes. Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ya se encontraba en la vivienda, confirmaron la muerte de la víctima.
Ante la posibilidad de que se trate de un homicidio o un asesinato, los agentes de la División de Investigación Criminal de la policía catalana han iniciado las pesquisas para determinar las causas del crimen.
Como es habitual en todas las muertes violentas, agentes de la policía científica han inspeccionado el domicilio y se está preguntando al entorno de la víctima para esclarecer quién pudo acabar con su vida. También se está a la espera de conocer la autopsia para saber cómo falleció.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Más de 16.000 personas se darán cita en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que hará un homenaje al cantaor flamenco Juando
- Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal
- De los cubatas por 12 pesetas a nuevas viviendas en bajos comerciales de La Madrila Alta de Cáceres
- Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: 'Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso