Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Incendio

Muere una persona tras un incendio en una vivienda en Huesca

El suceso ha ocurrido durante la madrugada de este viernes en la localidad de Ayerbe y hay una persona más hospitalizada

Vistas panorámicas de Ayerbe.

Vistas panorámicas de Ayerbe. / Ayuntamiento de Ayerbe

Redacción

Una persona ha muerto este viernes tras propagarse un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca). También hay herida una segunda persona, que ha sido trasladada al hospital San Jorge de Huesca por inhalación de humo.

Los hecho han sucedido de madrugada en la última planta de un edificio de 3 alturas y cuyo origen, según la DGA, se ha situado en la chimenea. Los bomberos no han llegado a desalojar el resto del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
  2. Más de 16.000 personas se darán cita en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que hará un homenaje al cantaor flamenco Juando
  3. Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
  4. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
  5. Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
  6. La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal
  7. De los cubatas por 12 pesetas a nuevas viviendas en bajos comerciales de La Madrila Alta de Cáceres
  8. Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: 'Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso

El nuevo deán de la Catedral de Coria-Cáceres, Francisco Javier Romero, jura su cargo y celebra su primer acto litúrgico

El nuevo deán de la Catedral de Coria-Cáceres, Francisco Javier Romero, jura su cargo y celebra su primer acto litúrgico

Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen

Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen

Gran celebración cultural en Cáceres: el Museo Helga de Alvear festeja su quinto aniversario con actividades gratuitas

Gran celebración cultural en Cáceres: el Museo Helga de Alvear festeja su quinto aniversario con actividades gratuitas

Extremadura bate su máximo histórico de generación eléctrica impulsada por el sol y el agua

Extremadura bate su máximo histórico de generación eléctrica impulsada por el sol y el agua

El equipo 'Los Conquistadores' gana el XX Aula de Debate de la Universidad de Extremadura

El equipo 'Los Conquistadores' gana el XX Aula de Debate de la Universidad de Extremadura

El Museo Vostell inaugura ‘Mirar para ver lo ausente’, un diálogo entre imagen y palabra

El Museo Vostell inaugura ‘Mirar para ver lo ausente’, un diálogo entre imagen y palabra

Nadador de Cáceres: la candidatura de Guillermo Gracia Núñez a la Medalla de Extremadura impulsa el reconocimiento a su ejemplo vital

Nadador de Cáceres: la candidatura de Guillermo Gracia Núñez a la Medalla de Extremadura impulsa el reconocimiento a su ejemplo vital

De la supervivencia en Greenland 2 al regreso de Scream 7: la semana más variada en los cines de Cáceres

Tracking Pixel Contents