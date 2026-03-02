Investigación
Hallan muerta a una mujer de 66 años en Málaga con signos de violencia
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en su casa de la localidad de Cártama con un fuerte golpe
Antonio Pedrajas
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo ha sido hallado con signos de violencia en la localidad malagueña de Cártama, descartándose por el momento que se trate de un nuevo episodio de violencia de género. El caso ha sido comunicado a las autoridades competentes y, en estos momentos, se encuentra bajo investigación para esclarecer qué ha ocurrido y en qué circunstancias. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del caso.
Así lo han confirmado fuentes del propio cuerpo armado, que han precisado que el cadáver de la mujer hallado este lunes presenta signos de violencia.
Fuerte golpe
La mujer, de 66 años, ha sido encontrada con un fuerte golpe y la casa estaba revuelta.
La Guardia Civil ha realizado una inspección ocular y científica a lo largo de la tarde en la vivienda, situada en la zona de Sierra de los Espartales, urbanización Sierra Llana, zona apartada de Cártama y Cártama Estación, cerca de la A357 y a la que se accede por la A7052, para intentar determinar la causa exacta, si se trata de un robo o hay otras circunstancias.
El 112 recibió una llamada telefónica sobre las 13.35 horas, personándose en el lugar de los hechos y encontrando a una mujer fallecida, dando parte a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios que se hicieron cargo del cadáver.
Todo revuelto
Fuentes cercanas a la investigación consultadas han precisado que el interior de la vivienda en el que ha sido hallado el cadáver estaba revuelto.
Por ahora, la información oficial disponible es limitada. No se han facilitado más detalles sobre la identidad de la víctima ni la posible participación de terceras personas, y tampoco han trascendido datos sobre detenidos o hipótesis concretas. La investigación continúa abierta y cualquier novedad dependerá de lo que confirmen las fuentes oficiales a medida que avance el trabajo policial.
El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para realizarle la correspondiente autopsia.
