Policía Nacional

Operación Naranjal: liberan a 45 víctimas de explotación laboral en la recolección de mandarinas en Sevilla

La inspección culminó con la detención del responsable de la organización, acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental

Inspección de la Policía Nacional en una finca de Dos Hermanas en la que se han liberado a 45 personas

Inspección de la Policía Nacional en una finca de Dos Hermanas en la que se han liberado a 45 personas / Policía Nacional

Redacción

Sevilla

La Policía Nacional ha liberado en Dos Hermanas (Sevilla) a 45 ciudadanos extranjeros que estaban siendo presuntamente explotados laboralmente durante la recogida de mandarinas en una finca cercana al municipio. Según la información facilitada a través de una nota de prensa, las víctimas se encontraban en situación irregular en España y trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, además de hacerlo en condiciones que no cumplían las medidas mínimas de seguridad.

La actuación se enmarca en la operación Naranjal, iniciada a finales del año pasado tras tener conocimiento de la posible existencia de una finca en la que podrían estar cometiéndose delitos contra los derechos de los trabajadores por parte de la empresa contratante.

Tras las primeras averiguaciones, los agentes verificaron que en el lugar que estaba bajo investigación se realizaba la recolección de mandarinas de forma irregular, al encontrarse el personal laboral sin permiso de residencia, sin permiso de trabajo y sin contrato.

Durante la investigación, los policías detectaron además que a las 45 víctimas les constaba un NIE que no se correspondía con su filiación real, sino que pertenecía a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta fraudulentamente en la Seguridad Social, pese a que no estaban realizando realmente esa jornada laboral.

En la inspección llevada a cabo en la finca, la Policía Nacional detuvo al responsable de la organización, al que se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.

