ACTUALIDAD INFORMATIVA
Tribunales
La jueza cita a la policía local y al 112 en la investigación por el accidente de la pasarela de Santander
La magistrada ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso
EFE
Santander
La jueza que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura.
Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.
La titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, ha fijado el 27 de marzo para tomar declaración a las personas que ha citado.
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- Santa Cruz de la Sierra, el corazón que late al ritmo de la Montaña Sagrada de Extremadura
- Un accidente en la A-5 mantiene la circulación cortada en sentido Madrid: habilitan desvíos por la N-V y otras carreteras
- Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
- Miguel Ríos antes de su concierto en Cáceres: 'Volver a Extremadura, comer lo que la tierra ofrece y sentir el efecto dulce del aplauso. Es una buena vida para mí
- Zarza la Mayor dispara su tradición más singular: vuelve la fiesta cacereña del Domingo de los Tiros
- Antonio Macías, primer rector de la nueva Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura