Olula del Río
Muere un hombre durante una intervención de la Guardia Civil en Almería
El fallecido mostró una actitud alterada cuando se encontraba en un restaurante y trató de agredir a los agentes
EFE
Un hombre ha fallecido durante una intervención de la Guardia Civil ocurrida este sábado un restaurante de la localidad almeriense de Olula del Río, tras mostrar una actitud alterada e intentar agredir a los agentes.
Fuentes de la Comandancia de Almería han informado a EFE de que los hechos tuvieron lugar en el restaurante La Tejera del municipio, donde se requirió la presencia de una patrulla debido a que un hombre estaba alterando el orden público en el establecimiento.
A su llegada, según las mismas fuentes, el hombre intentó agredir a los efectivos de la Guardia Civil, por lo que se dio aviso a los servicios sanitarios.
El personal de la ambulancia desplazada hasta el lugar únicamente pudo certificar la muerte de esta persona.
Por el momento, las causas exactas del fallecimiento no han trascendido y se está a la espera de los resultados que arroje la autopsia.
Asimismo, la Comandancia de Almería está a la espera de recibir los informes correspondientes para confirmar si algún agente resultó herido durante el intento de agresión.
