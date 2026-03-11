La macro causa de Adamuz se organiza en 50 piezas separadas para responder a las víctimas del accidente ferroviario

La macro causa judicial iniciada para esclarecer la catástrofe ferroviaria en Adamuz (Córdoba) y determinar, en su caso, posibles responsabilidades cuenta ya con 50 piezas separadas. Es lo establecido en una diligencia de ordenación, dictada por el Tribunal de Instancia de Montoro el 6 de marzo pasado, y tiene un objetivo doble. El primero, facilitar el conocimiento de las actuaciones por las partes y el segundo, evitar la interferencia o el entorpecimiento "del buen desarrollo de la instrucción".

Para ello, el documento establece de forma detallada a qué pieza deben dirigirse los diferentes interesados en el procedimiento. La primera ha sido denominada Medidas de investigación técnica de las causas del accidente y recibirá los escritos relativos a alegaciones o solicitudes de práctica de prueba, entre otros.

La segunda pieza, Acusación particular de víctimas y perjudicados, se centra en los fallecidos, lesionados y familiares; y la tercera es para la Acción popular, que ya ha sido solicitada por diferentes personas jurídicas privadas como sindicatos, asociaciones y partidos políticos. En estos casos, y en las piezas de fallecidos y de actuaciones principales, el juzgado especifica que "la resolución que acuerde la personación en esta pieza (...) habilitará a la parte tanto en los autos principales, como en el resto de piezas que se confeccionen".

Una pieza por cada fallecido

En concreto, los 46 fallecidos en esta catástrofe conforman un grupo de piezas que van del número 4 al 49, una por cada víctima. "A dichas piezas es preferible dirigir todos los escritos que tengan relación con la personación como acusación particular de los familiares de víctimas fallecidas, así como cualquier documentación que tengan que aportar (...) Se tramitará todo lo referente a los familiares de las víctimas fallecidas, indemnizaciones, etc.", puntualiza la diligencia.

La plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ya ha contactado con los familiares de víctimas fallecidas que no se han personado todavía, solicitándole la documentación necesaria para la tramitación de estas piezas separadas. La diligencia precisa que "las partes personadas tendrán acceso a estas piezas, o alguna de ellas en concreto, solicitando por escrito el visionado (...) y acreditando el motivo. Su visionado se realizaría en la sede de este órgano judicial, bajo la presencia de letrada/o de la Administración de Justicia, con prohibición expresa de captación fotográfica", indica.

La pieza número 50 es el Atestado inicial original de levantamiento de cadáveres sin anonimizar. Se trata de la información aportada por la Guardia Civil detallando lo que observa a su llegada a la zona cero. Los agentes fotografían lo ocurrido para ayudar al esclarecimiento de las consecuencias del siniestro. Fuentes del procedimiento explican que esta información podría servir en caso de que algún fallecido no estuviese identificado, por ejemplo, porque se hubiese colado en un tren.

El juzgado especifica que "a esta pieza únicamente se dirigirán escritos solicitando el visionado de la misma, en la sede de este órgano judicial, bajo la presencia de letrado/a de la Administración de Justicia, con prohibición expresa de captación fotográfica, todo ello, por razones humanitarias y para la salvaguarda de la dignidad, intimidad y protección de datos de carácter personal tanto de las personas fallecidas como de sus familiares".

Finalmente, en las actuaciones principales se instruye la causa, "con la excepción de las causas técnicas del accidente (...) a falta de resolución que pueda acordar la formación de nuevas piezas separadas", explica la plaza 2 de Instrucción de Montoro.

Una diligencia por cada herido

El documento alude, asimismo, a los heridos, recordando que se ha acordado formar diligencias previas para cada uno de ellos "con los partes médicos y diligencias previas inhibidas y recibidas desde distintas localidades". En estas se tramitará todo lo referente al estado de sus lesiones y daños materiales que hubiesen sufrido. Una vez que se emita informe de sanidad, se fije indemnización y se finalicen definitivamente estas diligencias, serán unidas a las actuaciones principales o conformarán una nueva pieza separada.

Una labor "soberbia"

Representantes de las familias afectadas por el accidente valoran como "soberbia" la instrucción que desarrolla el Tribunal de Instancia de Montoro. En declaraciones a este periódico, afirman que "la jueza (Cristina Pastor) lo está haciendo bastante bien a nivel de procedimiento por el orden, la rapidez y la eficacia. Está todo muy organizado".

Precisamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, visitó los juzgados montoreños cuatro días después de la tragedia y avanzó que "habrá que hacer un trabajo procesal importante de unificación de las personaciones, porque si no, puede ser una locura como no unifiquemos a las personas y a las entidades para que se pueda trabajar de forma correcta".