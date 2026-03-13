Declara ante el juez el acusado de matar a tres mujeres en un incendio en Miranda de Ebro

El hombre de 60 años que fue detenido este pasado miércoles acusado de haber provocado un incendio en un edificio en Miranda de Ebro (Burgos) en el murieron su expareja, la madre de ella y una vecina ha pasado a disposición judicial a las 17:00 horas de este viernes.

La Policía Nacional ha trasladado al detenido desde la comisaría de Miranda hasta el edificio de los juzgados donde ya se encuentra declarando ante el juez, según han informado fuentes de la investigación. El detenido, que acudió a la comisaría voluntariamente porque, según dijo, sabía que le estaban buscando, no ha dado mucha información sobre lo que ocurrió.

Los agentes sospecharon de él desde el primer momento porque existen grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona en donde se le ve acumulando enseres y viejos colchones en el portal del edificio que, según los investigadores, prendió provocando el incendio en que el murieron las tres mujeres y resultaron heridas otras diez personas, entre ellas dos niños de 7 y 11 años. Además, un testigo, vecino de las víctimas, lo vio gritando a Dolores a la puerta de su casa.

El incendio que se declaró en torno a las 22:45 horas de este martes en un edificio de Miranda de Ebro (Burgos). / EFE/David Pérez

El hombre, nacido en Meruelo (Cantabria), había tenido una relación sentimental hacía años con una de las víctimas, Dolores, una mujer de 58 años. Las otras dos fallecidas son Antonia, de 78 años y madre de Dolores, y Laura Valentina, una vecina colombiana de 24 años, que se encontraba con ellas. Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas.

Antecedentes por secuestros a mujeres

El hombre había sido condenado el 12 de noviembre de 2024 a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y había golpeado en noviembre de 2023.

A pesar de que hasta febrero de 2026 no se produjo la liquidación total de la condena, el hombre llevaba tiempo en la calle ya que había estado en prisión preventiva desde su detención por estos hechos y por tanto ya se daban las condiciones para su puesta en libertad provisional. Por este caso, se le condenó por detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia, y lesiones leves.

Anteriormente, en diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel (3 por detención ilegal y 3 por abuso sexual) por raptar durante 14 horas también en el municipio a una niña de 9 años a la maniató y que fue liberada por la Policía Nacional en buen estado de salud.

10 víctimas mortales por violencia machista

Hasta la fecha estaban confirmadas en España 10 víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.353. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.