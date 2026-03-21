Detenidos tres 'piroturistas' alemanes tras causar destrozos en un hotel de Valencia detonando potentes petardos en la habitación

La Policía Nacional ha detenido a tres turistas alemanes de 21, 22 y 24 años por causar destrozos en el hotel de Valencia en el que estaban alojados después de tirar un petardo de alta potencia dentro de su habitación y varios más en el pasillo y por la ventana. Es la última gota de un vaso, el del 'turismo pirotécnico' que cada año atrae a más fanáticos de la pólvora durante las Fallas, que este año se ha saldado con al menos otros ocho detenidos durante la Nit del Foc, además del levantamiento de más de 50 actas por posesión de material pirotécnico ilegal.

El último incidente grave de estas Fallas 2026, ocurrido poco antes de la Nit de la Cremà, se produjo en la tarde del jueves, Día de San José, en el Hotel Rey D. Jaime, donde estaban alojados los ahora detenidos. La mayor parte de los turistas que llegan a las Fallas solo por la pólvora, procedentes, principalmente, de Alemania y Países Bajos, eligen ese establecimiento y otros próximos por su cercanía a lo que consideran el santuario de la pirotecnia callejera: el tramo del río más próximo al Palau de les Arts, junto a la Rosaleda de Monteolivete.

La razón es sencilla: es donde se producen las 'peleas' de petardos y desde donde se disparan todos los castillos nocturnos y, sobre todo, el más esperado por ellos, el de la Nit del Foc.

Masclets a los transeúntes

Esa tarde, la del 19, los tres turistas alemanes estaban en su habitación, en las horas previas a la cremà. Según ha podido saber Levante-EMV, inicialmente se dedicaron a tirar petardos de alta potencia y otros objetos desde la ventana de su habitación, situada en el tercer piso, lo que generó protestas de varios clientes e incluso de los transeúntes, que entraron en la recepción para alertar a los empleados.

Como colofón, acabaron arrojando uno de esos potentes masclets en el pasillo y otro más dentro de la habitación, donde provocaron daños de consideración en el suelo, en el techo y en el mobiliario. A pesar de la magnitud de la explosión, al parecer ninguno de los autores de estos actos vandálicos sufrió heridas. Eran cerca de las 18.15 horas.

Material almacenado en la habitación

Los responsables del hotel llamaron de inmediato a la Policía, que envió al lugar varias patrullas. Los agentes identificaron a los tres sospechosos y los detuvieron por un presunto delito de desórdenes públicos y otro de daños, dado el coste que supondrá reparar los desperfectos causados y el riesgo generado para las personas que estaban en la vía pública.

Las habitaciones fueron clausuradas y en la mañana de este viernes, previa autorización del juzgado de guardia de Valencia, agentes de la Policía Científica realizaron una inspección en el dormitorio, donde confiscaron abundante material pirotécnico que almacenaban en la habitación del hotel sin que lo supieran sus responsables. Han sido los artificieros del Tedax de la Policía Nacional los encargados de retirar todo ese material para su posterior análisis y catalogación.