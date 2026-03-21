Investigación
Tres menores heridos, uno de gravedad, tras caer desde un primer piso en Vimianzo (A Coruña)
Estaban en un balcón y se precipitaron al vacío al romperse la balaustrada
Uno de ellos cayó sobre el techo de un coche que estaba aparcado
José Manuel Ramos Lavandeira
Tres menores de edad resultaron heridos esta tarde en Vimianzo (A Coruña) al ceder la balaustrada de piedra del balcón de un primer piso. Uno de ellos cayó sobre un coche que estaba estacionado en la calle.
Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, y el tercero en un helicóptero medicalizado al Hospital de A Coruña.
El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 18.10 horas, a través de un particular que se encontraba en el lugar de los hechos, en la calle Álvaro Cunqueiro.
El alertante explicó que había cedido la barandilla del balcón del primer piso de una vivienda y que dos de los menores precisaban asistencia sanitaria.
De inmediato, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias activaron un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Cee, la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil. Los bomberos confirmaron a su llegada que no había personas atrapadas entre los escombros.
Al parecer, los menores de entre 12 y 14 años, estaban celebrando un cumpleaños.
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