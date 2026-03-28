En Oia
Muere un surfista de 64 años en una playa de Pontevedra
El primer aviso por este suceso alrededor de las 11.30 horas, cuando un particular alertó de que había una persona desmayada en el agua, al lado de la playa de Porto Senín
Europa Press
Un surfista, de 64 años y vecino de A Guarda, ha fallecido en la mañana de este sábado en una playa de Oia (Pontevedra). Fue sacado del mar por otros surfistas que se encontraban en la zona.
Tal y como ha confirmado el 112 Galicia en su boletín informativo, recibieron el primer aviso por este suceso alrededor de las 11.30 horas, cuando un particular alertó de que había una persona desmayada en el agua, al lado de la playa de Porto Senín.
A continuación, Emergencias informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudió hasta la zona con el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También se movilizó al Grupo Acuático del GES da Guarda y a la Guarda Civil.
Finalmente, la persona fue rescatada del agua por otros surfistas. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias, se confirmó su fallecimiento.
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- La boda de Sandra Aparicio y Andrés Vaquero: emoción, tradición y elegancia en Cáceres
- La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar
- Problemas graves de seguridad obligan a precintar las gradas del Recinto Hípico en Cáceres
- La avenida de Cáceres con el aire de La Castellana, Alcalá y la Gran Vía de Madrid
- Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
- Tres nuevas vías rápidas para mejorar la conexión por carretera y combatir la despoblación en el norte de Extremadura
- La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco