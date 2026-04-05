Investigación
Detenido un hombre en Barcelona por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle
Los Mossos tratan de determinar las circunstancias del suceso y la relación que tenían el fallecido y el detenido
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre este domingo en el barrio barcelonés de de Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu, por presuntamente matar a otro con el que había tenido una discusión. El sospechoso presuntamente habría sacado un cuchillo y se lo había clavado a la víctima, que quedó tendido en el suelo en la calle.
Los servicios de emergencia y la policía catalana acudieron a la zona sobre las 14 horas tras una llamada al 112 de un vecino. Al llegar encontraron a la víctima herida de gravedad y, pese a la atención sanitaria, no han podido hacer nada para salvarle la vida.
Poco después los agentes han detenido al sospechoso tras ser identificado como la persona que había tenido una discusión con la víctima. Los agentes investigan las causas del enfrentamiento entre agresor y víctima. La División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo del caso que está bajo secreto de las actuaciones por orden del juzgado de guardia de Barcelona.
Varias fuentes vecinales remarcan que la víctima sería un ladrón que habría intentado quitarle la cadena que llevaba el agresor, aprovechando que iba en silla de ruedas. Los Mossos están tratando de determinar estas informaciones para constatar cómo sucedieron los hechos y la relación que tenían el fallecido y el detenido.
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