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Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Una imagen del accidente tren en Adamuz.

Una imagen del accidente tren en Adamuz. / Manuel Murillo / COR

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

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