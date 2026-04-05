Incendio
Muere un hombre al incendiarse su piso en Barcelona
Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas practicaron a la víctima maniobras de reanimación cardio-pulmonar, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida
Germán González
Un hombre falleció este sábado por la noche tras incendiarse su piso de la calle del Llobregat de la localidad barcelonesa de Puig-reig. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 23.52 horas por parte de un vecino del edificio que también advirtió de la posible presencia de una persona dentro del piso siniestrado. Inmediatamente, se desplazaron al lugar seis dotaciones de los parques de Berga, Puig-reig y Prats de Lluçanès y de la Región de Emergencias Centro (REC).
Los efectivos recorrieron el edificio de tres plantas advirtiendo a los vecinos que se confinaran en casa mientras un binomio entraba en el piso siniestrado y buscaba a la persona afectada. Al poco rato, se le localizó refugiado en el lavabo. Inmediatamente, se le puso en manos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y se emprendieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero nada se pudo hacer para salvarle la vida.
Debido al humo, el SEM atendió también a una vecina del edificio que recibió el alta allí mismo. Una vez apagado el incendio y ventilado el edificio, los Bomberos permitieron el regreso de los vecinos que habían salido de casa. Además de las tres ambulancias del SEM, en el operativo tomaron parte seis patrullas de los Mossos d'Esquadra. La policía ha iniciado una investigación para determinar las causas del incendio.
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