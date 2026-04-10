Galicia
Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas y fue un particular el que solicitó asistencia médica
Redacción
Una niña de 10 años de edad ha resultado herida grave en la noche de este pasado jueves tras precipitarse desde el balcón de su casa en en centro de Vigo.
Según fuentes del 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas y fue un particular el que solicitó asistencia médica para una menor que se había caído desde una vivienda.
Al parecer, y según fuentes policiales consultadas por este periódico, la niña estaría en su habitación y su madre estaba en casa cuando ocurrió el trágico suceso, del que no se habría dado cuenta hasta que un vecino la alertó.
Al parecer, fue un agente jubilado de la Policía Local el que localizó a la víctima y dio aviso al 112. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertó a los servicios médicos del 061-Galicia, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local.
Finalmente, una ambulancia trasladó con vida y en estado grave a la menor al hospital Álvaro Cunqueiro. Fuente policiales consultadas por este periódico apuntan a que la menor habría caído desde una altura aproximada de un sexto piso.
Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han confirmado lo ocurrido y han explicado que se investiga como un hecho accidental, indicando que la menor, de 10 años, habría caído del balcón de su vivienda.
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