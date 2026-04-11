Una mujer murió el año pasado en el mismo lugar del accidente de autobús de La Gomera

En el mismo lugar en el que este viernes se produjo el accidente, un autobús del transporte público insular de La Gomera circulaba a primera hora de la mañana del 13 de mayo del 2025 por la carretera insular GM-2. El vehículo, de la empresa GuaguasGomera, realizaba la denominada ruta 3, que enlaza las localidades de Playa Santiago (perteneciente al municipio de Alajeró) y San Sebastián de La Gomera. Como tantos otros días, salió a las 08:00 horas del primero de los citados enclaves.

Se trata de una línea que, entre otros lugares, pasa por el aeropuerto y suele trasladar a los pasajeros que llegan en aviones procedentes de Gran Canaria hasta San Sebastián. A menos de dos kilómetros de la curva de El Revolcadero (donde este viernes se produjo el siniestro), también en sentido descendente, hacia la capital de la Isla, el conductor sufrió una salida de vía. El vehículo se precipitó por un desnivel a lo largo de más de veinte metros, volcó y quedó parado en la misma carretera por la que circulaba, pero en una cota inferior. En su interior viajaban en ese momento 21 personas en total. Una mujer de 73 años falleció y otras diez sufrieron lesiones de diversa consideración.

En aquel momento, tres personas resultaron heridas de gravedad y dos de ellas, mayores de 60 años, fueron trasladadas en helicópteros medicalizados al departamento de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), en Tenerife. Dichas víctimas registraron traumatismos lumbares y cervicales, según los datos que ofreció el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno canario. La tercera persona con lesiones de gravedad permaneció ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

Resultan innegables las similitudes del siniestro vial ocurrido hace once meses con el registrado este viernes a escasa distancia del primero.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, anunció entonces la declaración de dos días de luto oficial en la Isla a raíz del accidente mortal.

La Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo habilitó una línea telefónica para la atención psicológica a los familiares de las personas afectadas.

Y la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de Salud (SCS) hizo un llamamiento urgente a la población para que colaborara con la donación de sangre y reforzar así las reservas, por si era necesario realizar transfusiones a algunos de los perjudicados.

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Ambos siniestros se han producido en una de las carreteras principales de La Gomera, que enlaza una zona residencial y turística, como Playa Santiago, o los municipios de Alajeró o Vallehermoso con San Sebastián, cuyo puerto es la principal vía de entrada a la Isla. Además, la GM-2 se utiliza para acceder a uno de los puntos turísticos más visitados, como es el Roque de Agando.