Uno de los acusados por un asesinato en Marbella recibe dos tiros en Pizarra la noche antes del juicio

Uno de los tres hombres que iban a ser juzgados esta semana por asesinar en Marbella a un hombre en un tiroteo en el que también resultó herida de gravedad otra persona recibió anoche dos disparos en Zalea, en el municipio malagueño de Pizarra, motivo por el que la vista oral ha tenido que suspenderse. El suceso se conoció sobre las 21.00 horas de este lunes, cuando una llamada a Emergencias 112 informó de la presencia de un varón herido por arma de fuego en esta pedanía pizarreña.

Fuentes cercanas al caso aseguran que el ataque se produjo en una zona conocida como Las Lomas y que los disparos alcanzaron a la víctima en un hombro y en la pantorrilla, ambos en el lado derecho. El hombre, de 35 años, fue evacuado al Hospital Clínico y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas de la agresión. Hasta ahora no constan detenciones.

El juicio con jurado popular tendría que haber arrancado ayer lunes, pero fuentes judiciales informaron de que la primera sesión se tuvo que aplazar debido a que uno de los procesados tuvo que acudir a un centro sanitario por una urgencia médica. Hoy estaba previsto que se constituyera el tribunal popular con nueve miembros y dos suplentes y que declararan los testigos y los acusados.

El asesinato pendiente de juzgar ocurrió en noviembre de 2019. Según las conclusiones iniciales del fiscal, que pide 37 años de prisión para cada uno de los tres acusados, dos de ellos acudieron en un vehículo con las dos víctimas al domicilio de uno de ellos en Marbella. Una vez en su interior, "con ánimo de acabar con la vida de ambos", uno de los procesados supuestamente disparó a una de las víctimas con un arma corta tipo revólver en el pecho, entrando la bala por debajo de la clavícula y saliendo por la espalda, produciéndole la muerte". El escrito de acusación añade que otro de los acusados disparó al otro hombre con un arma similar hasta en tres ocasiones, recibiendo los impactos en un hombro, pierna y abdomen; lo que le produjo varias lesiones que requirieron de tratamientos rehabilitadores en varios hospitales y que curaron en 336 días.

El fiscal explica que el tercer acusado se reunió previamente con los otros dos "con la finalidad de planear y dar muerte" a las dos víctimas, con las que también mantuvo encuentros. Y que tras el crimen volvieron a verse los tres. Para la acusación pública, se trata de dos delitos de asesinato, uno en grado de tentativa; y de pertenencia a grupo criminal con disposición de armas, de los que acusa a los tres procesados; mientras que a dos de ellos también les achaca delitos de tenencia ilícita de armas, ya que ninguno tenía licencia de armas.

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Además de la pena de cárcel, la Fiscalía propone que indemnicen a los herederos del fallecido 200.000 euros y al lesionado 26.280 euros por las heridas producidas y 99.000 euros por las secuelas.