Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pórroga de AlmarazNuda propiedadAl ÁndalusSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Socuéllamos

Muere un trabajador arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías en Ciudad Real

El aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo

El trabajador ha fallecido cuando se encontraba trabajando en las vías del ferrocarril.

El trabajador ha fallecido cuando se encontraba trabajando en las vías del ferrocarril. / Europa Press

EP

CIUDAD REAL

Un trabajador de 42 años ha fallecido este jueves arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías de ferrocarril en Socuéllamos (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo.

Al lugar de los hechos se han desplazado bomberos del Parque de Tomelloso, para liberar al trabajador atropellado por el tren, que transportaba mercancías peligrosas.

También han sido activados una UVI móvil y un helicóptero medicalizado, aunque, tras liberar al trabajador, tan solo se ha podido dar cuenta de su fallecimiento in situ.

Noticias relacionadas

Asimismo, han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Socuéllamos.

TEMAS

  1. Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
  2. Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
  3. Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres
  4. La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo
  5. Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
  6. Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
  7. Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas
  8. El anuncio de cierre de Band en Plasencia reabre el debate sobre el futuro del comercio textil en la ciudad

Extremadura deja de ser la excepción y pone fin al confinamiento de aves en 99 municipios

Extremadura deja de ser la excepción y pone fin al confinamiento de aves en 99 municipios

Un nuevo corredor de compras para Cáceres: el ayuntamiento da el impulso definitivo al parque comercial Bogaris junto a Carrefour y Leroy Merlin

Un nuevo corredor de compras para Cáceres: el ayuntamiento da el impulso definitivo al parque comercial Bogaris junto a Carrefour y Leroy Merlin

Autobuses desde Cáceres para la manifestación del 18 de abril en defensa de policías y guardias civiles

Autobuses desde Cáceres para la manifestación del 18 de abril en defensa de policías y guardias civiles

¿Por qué el Golfo Pérsico tiene más petróleo y gas que cualquier otro lugar del planeta?

¿Por qué el Golfo Pérsico tiene más petróleo y gas que cualquier otro lugar del planeta?

La Diputación de Cáceres se reúne con empresas encargadas de la conservación de carreteras

La Diputación de Cáceres se reúne con empresas encargadas de la conservación de carreteras

El hotel Las Arenas acoge una nueva edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

El hotel Las Arenas acoge una nueva edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

Historias inspiradoras: Columbus Venture Partners, el fondo español que convierte ciencia en industria y terapias reales

Historias inspiradoras: Columbus Venture Partners, el fondo español que convierte ciencia en industria y terapias reales
Tracking Pixel Contents