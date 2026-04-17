Condenados a 13 y 15 años por una violación grupal a una menor en Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto duras penas de prisión a tres jóvenes por una violación grupal a una menor de 17 años en 2024, con condenas que alcanzan los 15 años de cárcel para uno de ellos y 13 años y seis meses para los otros dos, además de fijar una indemnización de 80.000 euros para la víctima.

El abogado de la víctima, Alejandro Álvarez, ha informado a EFE que la sentencia ha sido comunicada a las partes este miércoles, y ha precisado que se evidencia “la gravedad de los hechos declarados probados y la firme respuesta del sistema judicial”.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 31 de marzo de 2024, cuando la menor salía de una discoteca de La Carlota, a 26 kilómetros de Écija, momento en que los tres jóvenes se ofrecieron a llevarla a su casa.

Detalles del ataque y actuación de emergencia

La violación se produjo en el mismo vehículo y, ya en su casa, la víctima llamó a los servicios de emergencia y fue trasladada a un centro sanitario.

A continuación interpuso la denuncia y se inició una investigación de la Policía Nacional que culminó con la detención de los tres presuntos autores, en una causa que llevó inicialmente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Écija.

Para la familia, esta resolución, aun no siendo firme, supone “un paso decisivo en la restitución de la dignidad, la verdad y la justicia debidas a su hija”, después de un proceso “especialmente doloroso desde el punto de vista humano y emocional”, según el letrado.

Noticias relacionadas

Igualmente, ha puesto en valor el trabajo de las entidades que han participado en el procedimiento, como órganos judiciales, Fiscalía, Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de Écija, personal sanitario, médicos forenses y peritos.