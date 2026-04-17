Investigación
Hallan calcinado a un hombre de 92 años en una parcela de Sevilla
El cuerpo del fallecido fue encontrado en una zona de pastos quemados de la localidad de Bormujos
EP
Sevilla
Un hombre de 92 años de edad ha sido hallado calcinado este viernes en una parcela de la localidad sevillana de Bormujos, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El suceso se ha producido sobre las 12,08 horas, cuando un familiar de la víctima ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados en una parcela en el Camino Solano, frente al cementerio municipal.
Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes ha certificado la defunción en el lugar.
- PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura
- Tensión en el pleno de Cáceres tras un comentario de Óscar Fernández (Vox), que estaba entre el público: 'Perroflautas
- El SES, en el punto de mira de CCOO por no solucionar los problemas de las limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros
- Cáceres revive su pasado romano con una recreación 3D de Norba Caesarina
- Viviendas en venta en Cáceres, pero con los dueños dentro: por qué la nuda propiedad gana terreno
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- Viviendas 'por arraigo', veto a la cooperación y 500 millones más para sanidad: todas la medidas pactadas por el PP y Vox en Extremadura
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026