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Trasladado al hospital

Herido grave un niño de 2 años tras ser atropellado en Madrid

El menor ha sido trasladado con un traumatismo craneoencefálico severo al hospital Niño Jesús

Ambulancia del Summa 112.

Ambulancia del Summa 112. / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

EP

MADRID

Un niño de 2 años ha sido trasladado al hospital en estado grave tras ser atropellado por un turismo en la calle José de Cadalso, en Madrid.

Según Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Samur ha estabilizado al menor, que ha sido trasladado con un traumatismo craneoencefálico severo al hospital Niño Jesús.

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El suceso ha ocurrido pasadas las 19:30 horas de este sábado. Policía Municipal ha realizado el atestado y ha escoltado el convoy hasta el hospital.

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