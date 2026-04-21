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Siete heridos, dos en estado crítico, en una explosión de gas en un piso de Ibiza

Al parecer, la detonación se ha producido al abrir el agua, según ha explicado una familiar de los afectados

Siete heridos, dos de ellos graves, en una explosión en un piso de Ibiza

Siete heridos, dos de ellos graves, en una explosión en un piso de Ibiza

DI

Cristina Martín Vega / Fernando de Lama

Ibiza

Siete personas han resultado heridas tras registrarse una fuerte explosión, que podría ser de gas, en un piso de Ibiza. Dos mujeres se encuentran en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses, una de 45 años y otra de 21. Un hombre de 23 años, español, permanece en observación en Urgencias del mismo centro, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Dotaciones de los bomberos, de la Policía Local y de la Policía Nacional se han desplazado hasta esta zona de la ciudad de Ibiza, donde decenas de personas, entre ellas vecinos y el alcalde, Rafael Triguero, se han concentrado detrás del cordón policial que se ha instalado para impedir el acceso a toda persona ajena al dispositivo de seguridad y emergencias. Tres de los heridos (una madre, su hija y la novia de este), han sido atendidos por quemaduras en el lugar y el cuarto tiene heridas leves. Una de las mujeres ha sido trasladada a la UCI con quemaduras de primer grado. Los cuatro estaban en el piso siniestrado. Al parecer, la explosión se ha producido al abrir el agua, según ha explicado una familiar de los afectados.

Fuentes del operativo informan que otros tres heridos han sido trasladados a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Además, un hombre que iba en silla de ruedas ha sido asistido en el lugar por servicios sanitarios porque un perro que se ha puesto nervioso le ha mordido.

La vivienda afectada es un bajo situado sobre el aparcamiento del edificio. Una mujer, muy nerviosa, explicaba que dentro se encuentra su perro, que no habían podido sacar.

La explosión ha sido de tal intensidad que se ha escuchado en varios kilómetros a la redonda y ha sobresaltado a todos los vecinos, que han salido corriendo a la calle, algunos de ellos descalzos e incluso en ropa interior. Un hombre, descalzo con un perrito en sus brazos, que vive en el piso de encima del siniestrado, explicaba que estaba durmiendo cuando la fuerte explosión le ha despertado, ha cogido a su perro y ha salido disparado a la calle. Ni siquiera le ha dado tiempo a calzarse, al igual que a otros residentes. La explosión ha sido tan fuerte que ha hecho retumbar las paredes y cristales de los edificios del barrio, uno de ellos, la comisaría de la Policía Nacional y el de Diario de Ibiza.

Varios minutos después de la explosión, que se ha producido sobre las 17.15 horas, una enorme humareda de un color negro intenso era visible desde toda la ciudad. El despliegue de seguridad es enorme: ocho ambulancias, tres camiones de los bomberos, otros dos de la Policía Local y una decena de policías nacionales.

El muro de la terraza ha salido despedido debido a la explosión, y en la zona hay muchos escombros dispersos.

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Los vecinos no podrán dormir esta noche en el edificio por seguridad.

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