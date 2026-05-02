En Esplugues de Llobregat
Detenido por asesinar a su mujer en plena calle en Barcelona
El hombre atacó a la víctima con una arma blanca y después salió huyendo
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por supuestamente asesinar a su pareja en Esplugues de Llobregat (Barelona). El hombre atacó a la mujer con una arma blanca cuando iba por la calle sobre las 11 de la mañana de este sábado con otras personas, que resultaron heridas. Después salió huyendo.
El cuerpo de la mujer quedó tendido en el suelo. Al lugar llegaron varias ambulancias que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Gracias a la descripción de varios testigos se pudo identificar al sospechoso que fue detenido una hora más tarde en Barcelona.
Todo apunta a que se trata de un nuevo crimen por violencia machista. De confirmarse, sería la primera mujer asesinada por su pareja o expareja este año en Cataluña.
Pide ayuda
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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