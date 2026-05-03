Las incógnitas que rodean a la desaparición del pescador francés Erwan Gléveau: salió a por pulpo en Francia y su barco apareció en Asturias

El pasado miércoles, 29 de abril, el experimentado pescador francés Erwan Gléveau salió de su casa de Audierne, en el Finisterre francés, para faenar al pulpo. Su familia dio la voz de alarma al no regresar a puerto y se inició una intensa búsqueda en el país galo. Su embarcación, Santa María Dominic II, apareció este domingo en la costa de El Franco sin que haya rastro alguno de su patrón y único tripulante, de 43 años.

Los pescadores veteranos de la zona tienen una hipótesis y es que el hombre sufriera un percance en Francia mientras faenaba en un momento en el que navegaba con el piloto automático. Solo así se explica que el barco recorriera en cuatro días una distancia de unos 500 kilómetros (casi 300 millas náuticas), pues una embarcación a la deriva tardaría mucho más en realizar el recorrido. "Si está largando el aparejo y cae al agua, la lancha sigue a velocidad baja, pero no para y la baliza no da aviso hasta que no cae al agua, es decir, hasta que el barco embarranca", relata un veterano del mar.

Baliza de emergencia

Con esta hipótesis se entiende que la alarma de la baliza saltara en la madrugada de este domingo, cuando el barco tocó costa en El Franco. Chocó en la zona acantilada entre la playa de Porcía y la punta de La Atalaya y sus restos quedaron dispersos por la zona.

En la costa asturiana, al igual que ocurrió días atrás en Francia, se puso en marcha un impresionante despliegue con el objetivo de tratar de localizar al patrón de la embarcación. A Salvamento Marítimo se unieron los equipos especializados de Bomberos de Asturias, la Guardia Civil y Protección Civil. Durante toda la mañana se usaron drones y helicópteros, también buzos, pero sin que se detectase ningún cuerpo en los restos hallados junto a las rocas. Con el paso de las horas y la acción del mar, el casco del barco, de 8,5 metros de eslora, se fue desintegrando.

Gran despliegue

Salvamento Marítimo desplegó el helicóptero Helimer y una embarcación. Bomberos de Asturias envió al jefe de zona noroccidental junto a efectivos del parque de Valdés. Además, se movilizó a la ERIE de Cruz Roja y a la agrupación de voluntarios de protección civil de El Franco.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Guardia Civil desplegó varias patrullas por tierra desde que recibió el aviso de Salvamento Marítimo a primera hora de la mañana. En la zona trabajó su Unidad Aérea (CUCO) con componentes del GREIM y diferentes patrullas de seguridad ciudadana de la compañía de Luarca con el capitán, Carlos Bello, a la cabeza. Además se movilizó a la patrullera "Río Ésera" del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).