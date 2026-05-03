Sucesos
Un menor, en estado grave al ser herido por arma blanca en Barcelona
Todo apunta a que fue una pelea, muy cerca del lugar en el que estos días se celebra la Feria de Abril, y que los agresores dejaron herida a la víctima, que tuvo que ser trasladado a un hospital.
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para buscar a un grupo de personas que presuntamente atacaron con una arma blanca a un menor en la zona del Fòrum de Barcelona la pasada madrugada. Todo apunta a que fue una pelea, muy cerca del lugar en el que estos días se celebra la Feria de Abril, y que los agresores dejaron herida a la víctima, que tuvo que ser trasladado a un hospital. Sin embargo, su estado no es grave.
Los sospechosos habrían escapado hacia la zona de Rambla de Prim cuando llegaba la policía, según adelantó El Caso, y por el momento no hay detenidos. Por el momento se ha revisado varias cámaras de seguridad de la zona, como las de la estación de metro del Maresme / Fórum, para tratar de identificar a los agresores.
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