Investigación
Detenido un hombre tras precipitase una mujer desde un tercer piso en Ourense
La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso, ocurrido en O Carballiño, y trata de determinar si el arrestado es pareja de la víctima, que se encuentra grave pero fuera de peligro
EFE
Un hombre ha sido detenido este martes después de que una mujer, que está grave pero fuera de peligro, se precipitase desde el balcón de un tercer piso de una vivienda en O Carballiño (Ourense).
Según han explicado a EFE fuentes de la investigación, los hechos se produjeron en torno a las tres de madrugada y la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido y determinar además si eran pareja.
Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y estudian, entre otras vías, si puede tratarse de violencia machista. Está previsto que el hombre pase este miércoles a disposición judicial.
Como consecuencia de la caída, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario, donde fue atendida y no se teme por su vida.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron personal de emergencias sanitarias, Guardia Civil y Policía Local.
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