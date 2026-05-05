Investigación
Investigan a uno de los menores detenidos por abusar de una chica en Palma por tocamientos a una profesora
Los agentes de la Ufam de la Policía Nacional iban tras su pista por otros posibles delitos sexuales
Uno de los tres chicos de unos quince años detenidos la semana pasada por agredir sexualmente a una compañera de clase en Palma está siendo investigado por tocamientos a una profesora. La Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional ya llevaba tiempo tras la pista de este joven por otros delitos sexuales.
El menor fue arrestado el jueves de la semana pasada por una agresión sexual cometida a mediados de abril en casa de su exnovia, en Palma. La chica, de su misma edad, le dejó entrar a él y a otros dos compañeros de clase en su domicilio. Cuando los chicos comprobaron que no había nadie más en casa fueron a un dormitorio y allí, mientras dos sujetaban a la víctima por los brazos, su exnovio se colocó encima y se frotó contra ella. Otro de los chicos la habría sometido también a tocamientos.
Tras la denuncia de la menor, la Ufam de la Policía Nacional descubrió que uno de los sospechosos podría haber cometido otros delitos similares en el centro escolar. Una de las víctimas habría sido una profesora, a la que habría sometido a tocamientos sexuales. También han descubierto que el chico podría haber realizado actos similares contra otras menores, familiares de sus compañeros de clase.
La Policía Nacional llevaba tiempo siguiendo la pista de este joven por estas conductas.
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