En Esplugues de Llobregat
Prisión para el detenido por el asesinato de una mujer en Barcelona el pasado sábado
La víctima del crimen de Esplugues, una mujer "risueña" que llegó hace un año de China y era socia de un restaurante en Barcelona
El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos por atrincherarse en el castillo con piedras
Consternación entre los vecinos de Esplugues dos días después del apuñalamiento mortal: "Hace falta más seguridad"
Germán González
El juez ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza al detenido por asesinar a una mujer el sábado por la mañana en el barrio de Finestrelles, en Esplugues de Llobregat. El supuesto autor es un hombre de origen magrebí que agredió con un cuchillo a una mujer de origen chino vecina de la población, a la que supuestamente escogió al azar.
La plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Esplugues, ha abierto la causa por los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones. amenazas graves y daños, porque no solo agredió mortalmente a la mujer sino que la emprendió con otras personas. En la vista, el investigado solo ha contestado a preguntas de su abogado.
El detenido estaba muy alterado tras los hechos por lo que los policías en primer momento apuntaron a un posible brote psicótico y descartaron cualquier motivación terrorista, como apuntaron algunas voces en un primer momento.
El caso ha suscitado una gran polémica al difundirse la imagen del agresor con un cuchillo y que el agresor había gritado presuntamente "Alá es grande", extremo no confirmado, aunque la propia consellera de Interior, Núria Parlon, descartó que se trate de un caso de radicalización yihadista.
La joven asesinada, de 43 años –aunque en redes también se llegó a decir que era menor de edad y que tenía, según las versiones, 13 o 16 años–, no tenía ningún vínculo con el agresor. Tanto Vox como el PP se han manifestado para pedir más seguridad.
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