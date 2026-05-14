El juzgado ordena la deportación inmediata a Colombia del hombre que mató a golpes al gato de su expareja en Torrevieja

Un juzgado de la liocalidad alicantina de Torrevieja ha ordenado la expulsión inmediata a su país de origen del hombre que mató brutalmente a golpes al gato de su expareja en plena calle. Ocurrió en el barrio torrevejense de San Roque a finales del pasado mes de abril y el caso generó un gran rechazo social. El acusado, natural de Cali, en Colombia, golpeó con un palo de escoba en la cabeza al felino en más de veinte ocasiones y después continuó pateando al animal, ya inerte, sobre la acera.

Fue detenido por la Policía Local y denunciado por su expareja y varias asociaciones de protección de los animales por delitos de maltrato animal con ensañamiento y por violencia de género, en su vertiente de violencia vicaria.

Tras un juicio rápido celebrado hace dos semanas en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, donde el acusado no aceptó una sentencia de conformidad, fue juzgado este miércoles por la magistrada de la plaza número 4 de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Orihuela con sede en Torrevieja.

El acusado, que no tiene su situación regularizada en España, se encontraba tramitándola por arraigo. De ahí que, ante la posibilidad de una condena de cárcel por el delito de maltrato animal, haya optado por asumir la expulsión durante cinco años. Deportación que se prolongará posteriormente durante más tiempo porque estarán en vigor esos antecedentes penales y no podrá regularizar su situación en España. Durante ese periodo de cinco años, no podrá, además, circular por ningún país de la Unión Europea. La condena se ejecutará de forma inmediata. En esta segunda vista oral sí se produjo la conformidad entre las acusaciones y la defensa del autor de los hechos.

Asociación Leal

La acusación popular, representada por la abogada Mari Carmen Luque de la Asociación Leal, reclamaba una abultada pena de prisión. Finalmente, el acusado, sin que la vista oral fuera a más, reconoció todos los hechos de los que se le acusaban y aceptó la orden de expulsión del territorio español como sustitutoria de la posible de cárcel. De momento será ingresado en el centro de internamiento de extranjeros. "Ante una petición de pena de cárcel y de expulsión, ha escogido la expulsión", señaló la letrada

La Asociación Leal celebró este fallo judicial como "ejemplarizante" y sin "precedentes". "La gente pidió justicia en la calle -señaló Luque-. Siempre se ha pensado que por matar a un animal no iba a pasar nada, pero hay que explicar que se ha hecho justicia y que la legislación también incluye la expulsión por un delito de maltrato animal. Quien le haga daño a los animales en España es condenado por un delito. Tanto si es español, como si no lo es". La abogada indicó que hasta el momento no se tenía constancia de una resolución similar anterior y destacó la importancia de esta sentencia. "Hasta que no prescriban los antecedentes policiales y penales no va a poder regresar ni regularizar", manifestó Luque, quien quiso subrayar, además, que en ningún caso se está valorando el origen del acusado.

A las puertas del Palacio de Justicia de Torrevieja, un nutrido grupo de miembros de colectivos de protección de los animales esperaban el resultado de la vista oral que apenas se ha prolongado durante una hora. Al final celebraron la sentencia, emocionados, entre abrazos y aplausos. La Policía Local y la Guardia Civil dispusieron de un despliegue de seguridad con un cordón policial en el acceso del edificio judicial.

Protesta

El pasado domingo la calle Clavel de Torrevieja había acogido una concentración para reclamar "justicia" para "Nala", la gata brutalmente apaleada hasta la muerte en la calle por el hombre condenado ahora. Un caso de violencia vicaria en el que el acusado eligió uno de los gatos de compañía de su ex pareja para infligirle daño emocional y vengarse de ella matando con crueldad al animal indefenso. El autor de la muerte del felino fue detenido y tras pasar a disposición judicial fue puesto en libertad con cargos, acusado de maltrato animal y violencia sobre la mujer. Cargos por los que ha sido juzgado este miércoles.

La agresión se produjo a finales del pasado mes de abril en la calle Jacarilla del barrio de San Roque y las brutales imágenes de la muerte a golpes del animal, se viralizaron rápidamente y causaron una gran indignación. En ellas se evidencia cómo hubo de ser reducido el hombre por agentes de la Policía Local, al continuar pateando a la gata ya inerte en el suelo.

Concentración

La concentración, con un éxito de convocatoria inédito en Torrevieja respecto a otras situaciones de repulsa, se prolongó durante más de una hora. Había sido promovida por la Asociación "Somos la Voz de los Gatos" y secundada por el partido PACMA, el Proyecto CES Torrevieja y otros colectivos animalistas. Los asistentes llenaron la calle peatonal Clavel, donde supuestamente tenía el domicilio el acusado, para reclamar "Justicia para Nala", mientras coreaban distintas consignas dirigidas al hombre ahora condenado por los hechos, al que llamaron "asesino", "cobarde" mientras le dirigían consignas como "a la cárcel", "los animales sienten" o "tírate por el balcón", entre otras.

Un momento de la concentración frente al Palacio de Justicia de Torrevieja / INFORMACIÓN

La Subdelegación del Gobierno había autorizado la protesta frente al domicilio del presunto autor de la agresión, en el centro del casco urbano de Torrevieja, y contó con nutrida presencia de fuerzas de seguridad.

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Algunos manifestantes llevaban carteles con la imagen del hombre y lo identificaron con su nombre y apellidos.