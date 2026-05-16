Investigación
Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos en un cuartel de Alicante e investigan el caso como violencia de género
Un compañero del agente encontró los cadáveres en una vivienda del complejo, en la localidad de Dolores
Sara Rodríguez | D. Pamies
Un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos han sido hallados muertos este sábado en su vivienda de la casa cuartel de la localidad alicantina de Dolores, según han confirmado al diario Información fuentes cercanas al caso.
Los cuerpos han sido encontrados sobre las 11 horas por un compañero del agente. La mujer y el hijo se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda, mientras que el guardia civil fue localizado en el pasillo con una herida de arma de fuego en la cabeza y el arma junto a él.
Los hechos se investigan como un posible caso de violencia de género, según ha podido confirmar este diario. La investigación continúa abierta.
Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y ha anunciado la suspensión de todas las actividades festivas y de la programación municipal previstas durante este periodo.
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