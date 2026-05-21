Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Tras el veredicto

Condenado a 13 años de cárcel por asesinar y descuartizar con una motosierra a su compañero de piso en Barcelona

El tribunal ha aplicado la eximente incompleta de altertación psíquica del procesado

Imagen del procesado durante el veredicto del jurado en la Audiencia de Barcelona

Imagen del procesado durante el veredicto del jurado en la Audiencia de Barcelona / tsjc

Germán González

Barcelona

El Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona ha condenado a J.R.H.E. a 12 años y 10 meses de cárcel por asesinar y descuartizar a su compañero de piso en Piera (Barcelona) en diciembre de 2022. Junto con la pena de prisión por un delito de asesinato y otro de profanación de cadáver el tribunal ha estimado la eximente incompleta de alteración psíquica. Además, debería indemnizar con 130.000 euros a la familia de la víctima.

En el juicio, el condenado, representado por el abogado especialista en jurados Javier Rodrigálvarez, que había matado y descuartizado a su compañero de piso, pero alegó un trastorno mental, ya que los días previos al crimen consumió alcohol y drogas que le provocaron alucinaciones y sensación de acoso. El examen forense del procesado descartó que sufriera una enfermedad mental, pese a que el magistrado lo ha tenido en cuenta para estimar parcialmente la eximente.

El sospechoso declaró que primero habría atacado a la víctima con un cuchillo y, posteriormente, con un martillo. Tras matarlo, usó una motosierra para seccionar el cadáver en trozos y así deshacerse del cuerpo: los repartió en varios puntos del municipio y luego los quemó. El tribunal ha considerado que el condenado no quiso provocar más sufrimiento a la víctima, ya que concentró los golpes mortales en la cabeza.

Noticias relacionadas

En un principio, la Fiscalía pedía para el acusado 23 años y 5 meses de cárcel, aunque finalmente la pena impuesta por el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona ha sido de casi 13 años de prisión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
  2. José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
  3. Dos detenidos más por el asesinato del cantaor Matías de Paula y un taxista herido crítico tras ser apuñalado
  4. Fecha de domiciliación del IBI, bonificaciones y exenciones: llega la nueva campaña de impuestos a Cáceres
  5. El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
  6. Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres
  7. Voy a volver a vivir': Mariví, de Plasencia, ya tiene fecha para un trasplante de médula
  8. La empresa Provecaex niega su venta a otra cadena de supermercados en Cáceres

Europa espera que Rubio concrete ante los aliados el repliegue de tropas de EEUU

Europa espera que Rubio concrete ante los aliados el repliegue de tropas de EEUU

Cacereño, paciencia con premio respecto al banquillo

Cacereño, paciencia con premio respecto al banquillo

PACMA exige al Ayuntamiento de Olivenza el expediente completo del evento 'Faenas y doma de campo'

PACMA exige al Ayuntamiento de Olivenza el expediente completo del evento 'Faenas y doma de campo'

Luto y dolor en Cáceres y en el Gran Teatro por la muerte del bueno de Ramón Castela

Luto y dolor en Cáceres y en el Gran Teatro por la muerte del bueno de Ramón Castela

Proyecto Extremadura lanza sus primeras Becas de Movilidad Internacional para jóvenes investigadores en Ciencias de la Vida y la Salud

Proyecto Extremadura lanza sus primeras Becas de Movilidad Internacional para jóvenes investigadores en Ciencias de la Vida y la Salud

Trump despliega el portaviones nuclear 'USS Nimitz' en aguas caribeñas en medio de la tensión creciente con Cuba

Trump despliega el portaviones nuclear 'USS Nimitz' en aguas caribeñas en medio de la tensión creciente con Cuba

La III Media Maratón Ciudad de Zafra contará con la participación de más de 500 corredores

La III Media Maratón Ciudad de Zafra contará con la participación de más de 500 corredores

'La Encina', un viaje por la historia de los Coros y Danzas de Olivenza (Badajoz)

'La Encina', un viaje por la historia de los Coros y Danzas de Olivenza (Badajoz)
Tracking Pixel Contents