Niños de 10 años desnudan con IA a sus compañeras de clase

Los Cuerpos de Seguridad han detectado que gran parte de los menores identificados en la Región de Murcia como autores de las imágenes de niñas desnudas generadas con inteligencia artificial tienen 10 y 11 años, esto es, son inimputables, indican fuentes policiales.

Para los menores de 14 años, la Fiscalía puede abrir diligencias penales, que se archivan de inmediato, momento en el que el caso podría pasar, si así se considera, a ser competencia de protección de menores o Servicios Sociales.

Usar la herramienta está normalizado entre los escolares: la emplean hasta para hacer los deberes

La creación de desnudos con inteligencia artificial es una realidad: cabe reseñar que estas imágenes manipuladas, en el caso de ser realistas, pueden llegar a ser consideradas pornografía infantil. Si los autores fuesen mayores de edad, las penas por producción de pornografía infantil van de 2 a 5 años de prisión. Además, si las víctimas son menores de 16 años, la pena se agrava de 5 a 9 años.

Así las cosas, se están dando caso de escolares muy pequeños que, haciendo un mal uso de la tecnología, se convierten en productores de imágenes de pornografía infantil. Para conseguir este tipo de material, ya no es necesario tener acceso a un menor: con cualquier fotografía, sumándole IA, se puede producir pornografía.

La importancia de concienciar

La Policía considera que se trata de hechos extremadamente graves y, dado que no hay reproche penal que valga, dada la corta edad de los perpetradores del delito, se ha de concienciar a la población escolar del riesgo de la tecnología y de su mal uso. De ahí la importancia de que los expertos ofrezcan en las murcianas charlas para educar al alumnado en una nueva cultura de la ciberseguridad.

"Los abogados afrontamos consultas de padres a diario", apunta el letrado Hernández Benavente

Una de las personas que se dedican a impartir este tipo de charlas es Mar Nebra, agente de la Unidad de Participación de la Policía Nacional en Murcia que, dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos, habla a pequeños de 10 y 11 años de, por ejemplo, prevención de la violencia de género y respeto.

"Ya estamos viendo casos donde modifican la imagen, a través de la inteligencia artificial, y le ponen un cuerpo desnudo y la cara del menor o de la menor" que conocen, que está a su lado en el pupitre, apunta Mar Nebra, en conversación con este periódico.

Al hilo, destaca que "también ya estamos viendo problemas de ‘sexting’ y problemas de acoso y de sexualización" por parte de unos menores de 10 y 11 años que "no tienen conocimiento de que eso pueda llegar a ser un delito". La experta ensalza que "muchos menores de los centros educativos de la Región utilizan la IA para hacer los deberes, para su día a día", con lo cual su empleo "está muy normalizado, más de lo que pensamos".

"No ven la repercusión"

Mar Nebra verbaliza que hay niños que usan la IA "para reírse, para mofarse de un compañero o compañera", puesto que "no ven la repercusión". A su juicio, existe un "vacío legal" y estos chavales "piensan que es una broma, que no hay responsabilidad". "Y luego, claro, los padres de las víctimas que sufren eso se preguntan cómo van a quitar esta imagen de internet de su hija, cómo van a proteger a una menor cuya imagen han utilizado sin su consentimiento".

Mar Nebra, agente de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Murcia. / L. O.

A la pregunta de si ha habido un incremento de estas manipulaciones con IA por parte de niños, la agente precisa que "más que un repunte, lo que ocurre es que estamos más concienciados: entonces salen más casos".

Al hilo, incide en la importancia de "la prevención" y celebra que "los padres nos reclaman para que demos charlas en las aulas, cada año tenemos más trabajo" para tratar de frenar una realidad que, observa, "hay que tratar muy delicadamente, porque las víctimas lo pasan muy mal".

El abogado murciano José Manuel Hernández Benavente apostilla al respecto que "es un hecho que los delitos cometidos por menores haciendo uso de IA es cada vez más frecuente y los abogados afrontamos consultas de padres y defendemos a menores víctimas por estos delitos a diario".

Hernández Benavente, abogado de Equi&Lex. / L. O.

El letrado detalla que "la concienciación mediante la formación al menor, el endurecimiento de las penas y la creatividad de los jueces en sentencias con medidas como prohibición de móviles o de redes sociales, o al menos el control, podría ser un inicio para frenar este tipo de ilícitos penales".

"Internet desde el carricoche"

Por su parte, la también abogada Elena Mendoza Candela pone el acento en "una generación que se ha criado con la tecnología y el uso de internet desde el carricoche", al tiempo que denuncia "un prematurísimo y alarmante acceso a la pornografía y un auge de posiciones machistas que conllevan al rechazo y oposición al feminismo".

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Elena Mendonza Candela, abogada en Cartagena. / L. O.

"En mi opinión, no basta con simples cursos de reeducación o concienciación para el autor menor de edad", resalta esta profesional, que precisa que "la víctima, precisamente por su condición de menor, padece en mayor medida esta humillante situación". "Es hora de dar una respuesta contundente a esta nueva arista de la violencia de género que nos subyuga desde las más tempranas edades", tiene claro.