Detenida una mujer por el presunto asesinato a golpes de su suegra de 73 años en un domicilio de Mallorca

Una mujer de 75 años ha sido hallada muerta este lunes por la tarde en su domicilio de Palma y la Policía Nacional ha detenido a la nuera, una mujer de 36 años, como presunta autora del homicidio.

Los hechos se han producido minutos antes de las cinco de la tarde de este jueves en un tercer piso situado en el número 17 de la calle Gabriel Llabrés. Los gritos procedentes de una vivienda han alarmado a muchos vecinos. Por este motivo han avisado al 092. En primera instancia, una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma se ha desplazado al lugar. Estos habrían interceptado a la presunta autora del crimen cuando emprendía la huida. A continuación ha sido traspasada a la Policía Nacional.

Numerosos coches patrullas de este Cuerpo ha acudido al lugar con celeridad. Acto seguido agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del crimen y han realizado una meticulosa inspección ocular. Agentes de la Policía Científica han recogido numerosas muestras que pudieran acreditar la participación de la nuera en la muerte de su suegra.

"He escuchado muchos gritos"

"He escuchado muchos gritos de la mujer, pero no sabía por qué era", ha apuntado un vecino de la zona. La brutal paliza que presuntamente le habría propinado la nuera para acabar con la vida de su suegra no había pasado en absoluto inadvertida. Las ventanas abiertas dejaban oir en el barrio el lamento de la víctima mientras le propinaban los numerosos golpes. Algunos vecinos se han congregado en las inmediaciones del edificio donde ha ocurrido el suceso, visiblemente afectados y sorprendidos por la tragedia. Algunos vecinos han visto entrar y salir al hijo de la víctima del domicilio después de que su mujer fuera detenida como presunta autora del crimen.

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Hasta el número 17 de la calle Gabriel Llabrés de Palma se ha trasladado la comisión judicial del Juzgado de instrucción número nueve de Palma con el juez de guardia al frente. El forense ha examinado el cuerpo de la víctima y este presentaba, al parecer, numerosos hematomas compatibles con la gran cantidad de golpes que la mujer habría recibido antes de fallecer. Acto seguido se ha ordenado el levantamiento del cadáver y el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde está previsto que este martes le sea practicada la autopsia.