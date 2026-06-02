Investigan como un crimen machista el asesinato de una mujer en Alicante

La Guardia Civil investiga como un crimen machista el asesinato de una mujer en Callosa de Segura. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informaba en su cuenta en la red social X que estaban recabando datos de un asesinato machista en la provincia de Alicante.

La Oficina de Comunicación de la Guardia Civil de Alicante ha confirmado, por su parte, un presunto caso de homicidio en el ámbito de la violencia de género ocurrido esta mañana, 2 de junio, en Callosa de Segura, en el domicilio en el que se supone que convivían autor y víctima.

Ambos españoles de 48 años sin antecedentes de violencia de género entre ellos. No tienen hijos en común y no vivían menores en el domicilio.

El autor ha sido detenido y el caso está siendo investigado por el Equipo mujer menor (EMUME).

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En lo que va de año, 22 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.363 mujeres, según informa Efe.