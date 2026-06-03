Investigación
Investigan la muerte de una bebé de 14 meses en Sevilla tras sufrir graves quemaduras al bañarla la pareja de su madre
La pequeña ha fallecido tras permanecer dos meses ingresada
La progenitora niega que se trate de un accidente
EFE
La Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 14 meses a causa de las quemaduras sufridas mientras presuntamente la bañaba la pareja de su madre, por las que la menor ha estado dos meses ingresada en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, presuntamente la pareja de la madre estaba bañando a la bebé en la localidad sevillana de Bormujos, cuando la progenitora advirtió que la niña tenía quemaduras graves en la piel, por lo que fue derivada de urgencia al citado hospital.
Cuando ingresó, el equipo médico avisó a la Policía Nacional debido a la situación de la menor, que falleció el pasado viernes.
La niña sufría quemaduras en aproximadamente el 60% de su cuerpo, de las que no se pudo recuperar.
La madre, en declaraciones a Canal Sur, ha negado que se tratase de un accidente, ya que si así hubiese sido solo se habría quemado una parte del cuerpo, además de que su pareja no tenía quemadura alguna.
La investigación la coordina el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Sevilla junto a un juzgado de la capital.
- La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
- Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
- Cierra Foster's Hollywood en Cáceres, abierto desde 2004 y la ciudad dice adiós a sus aros de cebolla, las burbujas de su Coca Cola y a sus inolvidables 'patatinas'
- La pasarela de 165 metros que obliga a la Ronda Sureste de Cáceres a mirar a Roma
- La feria de Cáceres se cierra con un preocupante balance por las graves intoxicaciones por drogas
- La resaca festiva en Cáceres cierra una edición de San Fernando con el público como protagonista
- Susto en el centro de Cáceres: detenido un hombre tras intentar robar con un cuchillo en un estanco
- La autovía Cáceres-Badajoz suma otro avance: el tercer tramo costará más de 93 millones de euros