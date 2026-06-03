Vélez-Málaga
La Policía Nacional rescata en Málaga 300 perros y gatos en un criadero y detiene a dos personas por maltrato animal
Los investigadores comprobaron que los animales vivían en unas instalaciones de Almayate entre excrementos, algunos con lesiones graves y con enfermedades infecciosas con proliferación de parásitos
Una mujer que paseaba por un camino de Almayate, en el municipio de Vélez-Málaga, avisó a la Policía Nacional tras encontrarse un perro de raza gravemente herido. Los agentes hicieron gestiones para intentar localizar al propietario del animal y terminaron encontrando una finca en cuyo acceso había varias personas que se habían desplazado desde distintos puntos de Andalucía con el objetivo de comprar mascotas.
Los animales han sido entregados a más de diez protectoras de la provincia de Málaga
Tres días de inspección
La inspección de las instalaciones reveló que en la propiedad había un criadero de animales con tantos ejemplares que los trabajos se prolongaron durante tres días. Los policías contabilizaron 300 perros y gatos que se encontraban en el lugar en muy malas condiciones y que han sido entregados y atendidos a más de diez protectoras de la provincia de Málaga. La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este martes de que en el criadero había una acumulación generalizada de excrementos, animales en contacto continuo con residuos, incluidas crías muy vulnerables, y un riesgo sanitario elevado para los animales, muchos de ellos con enfermedades infecciosas con proliferación de parásitos.
Lesiones graves
"Un número amplio de canes presentaba lesiones graves que requirieron operaciones urgentes y algunas hembras reproductoras tuvieron que ser esterilizadas de urgencia tras ser diagnosticadas con infecciones uterinas", han explicado antes de añadir que en una jaula había varios animales con un gato ya fallecido.
Dos detenidos y una veterinaria investigada
El propietario del negocio, de 74 años, y una trabajadora del criadero resultaron detenidos por un delito continuado de maltrato animal y otro de maltrato animal con fines sexuales mediante la procreación intensiva. Los agentes también investigan a la veterinaria encargada de la asistencia sanitaria de los animales, que ha prestado declaración por los hechos.
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