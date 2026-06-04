Canarias
Aterrizaje de emergencia de una avioneta en Tenerife
El piloto y el copiloto de la aeronave no resultaron afectados en el incidente
La tripulación de una avioneta tuvo que realizar en la tarde de este jueves un aterrizaje de emergencia en la zona Sur de Tenerife.
Los hechos ocurrieron en la urbanización costera de Amarilla Golf, en el municipio de San Miguel de Abona.
Tanto el piloto como el copiloto de la aeronave no sufrieron lesiones de consideración en el accidente.
Cerca del aeropuerto Tenerife Sur
Los hechos ocurrieron después de que la avioneta perdiera altura de forma alarmante kilómetros antes de llegar al aeropuerto Tenerife Sur. Los hechos estuvieron motivados por un supuesto fallo en el motor.
La aeronave acabó en uno de los cruces del sistema viario de la urbanización Amarilla Golf.
En el servicio han intervenido bomberos del Consorcio de Tenerife, policías locales de San Miguel y personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Vertido de combustible
La sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta por el suceso a las 17:00 horas y activó a diversos recursos, como bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Las Chafiras y tres ambulancias, una básica, otra sanitarizada y una tercera medicalizada.
Los ocupantes no presentan traumatismos ni lesiones evidentes. Sin embargo, debido a las características del accidente, serán trasladados a un centro hospitalario para ser valorados.
Los bomberos se concentraron en controlar el derrame de combustible, mediante el vertido de espuma.
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