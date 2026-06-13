En Costacabana
Muere ahogada una niña de 12 años en una playa de Almería
Los servicios sanitarios de emergencias le han realizado maniobras de reanimación, pero no han logrado revertir la situación
EFE
Una niña de 12 años ha muerto este sábado tras ser rescatada del mar en la playa de Costacabana, en la capital almeriense, lo que supone la segunda muerte por ahogamiento registrada en la provincia en las últimas horas tras el fallecimiento de una mujer de 31 años en Carboneras.
El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 de Andalucía ha recibido un aviso sobre las 18:55 horas que alertaba de que se le había perdido el rastro a la menor mientras se bañaba en las aguas de la citada playa.
De inmediato se ha activado un dispositivo de emergencias en el que han intervenido efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Salvamento Marítimo, Protección Civil y el servicio municipal de playas. Poco después del aviso, el operativo de Salvamento Marítimo ha logrado localizar a la niña y sacarla a la orilla.
Los servicios sanitarios de emergencias han procedido entonces a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no han logrado revertir la situación. Un portavoz de la Comisaría Provincial de Almería de la Policía Nacional ha confirmado a EFE el fallecimiento de la menor.
Se trata del segundo caso con desenlace fatal en la costa almeriense este sábado, ya que horas antes, una mujer de 31 años perdía la vida en similares circunstancias en la playa de Los Muertos, situada en la localidad de Carboneras.
- Javier Parra, el placentino que saca un 14 en Selectividad y pone rumbo a la judicatura o la diplomacia
- La norma que deja fuera a Pablo López del Teatro Romano de Mérida también afecta a Sanguijuelas del Guadiana
- Investigados dos vecinos de Mérida por intentar quedarse con 76 paquetes durante un reparto
- Cañas tardías, ferial a medio gas y quejas de Intramuros, en la feria de Plasencia
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- Juanjo, el cacereño que empezó descargando camiones con 16 años y besa el escudo de la empresa en la que trabaja
- Muere a los 49 años Antonio Esmeralda Gueyvandov, violinista y profesor que llegó desde Ucrania a Cáceres en 1991
- Cambio de modelo en las cañas de la feria de Plasencia: adiós al mediodía y hola a la tarde/noche