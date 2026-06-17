Investigación
95 detenidos en 15 puntos de España con 16 toneladas de equipaciones de selecciones falsas
El objetivo era vender las prendas falsas en Estados Unidos, México y Canadá por el Mundial 2026
EP
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con INTERPOL, EUROPOL, EUIPO y OLAF, han intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol, en cuyo operativo se detuvo a 95 personas en diferentes puntos de Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Denia, cuyo objetivo era vender dichas prendas falsas en Estados Unidos, México y Canadá por el Mundial 2026.
La investigación comenzó el pasado abril ante la inminente celebración del Mundial de Fútbol 2026, permitiendo detectar un importante flujo de camisetas de fútbol falsificadas con destino final a España, cuya actividad ilegal se concentraba en equipaciones vinculadas tanto a selecciones nacionales como a clubes donde participan jugadores internacionales que juegan en el Mundial 2026, informa la Policía Nacional este miércoles.
Las prendas intervenidas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales y presentaban una calidad muy inferior a los productos originales, si bien estaban destinadas a su comercialización ilícita a través de mercadillos, venta ambulante ilegal, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.
El valor estimado de venta de estos productos en el mercado ilícito se estima que supera los 2.000.000 de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se estima en más de 7.000.000 de euros.
Además, se han realizado registros e incautaciones en más de 15 ubicaciones distribuidas por todo el territorio nacional, entre las que se encuentran naves industriales, domicilios, mercadillos y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería.
- Nuevo mapa de transportes: Extremadura refuerza sus conexiones en autobús con Madrid, Andalucía y Cataluña
- Una vecina de Cáceres denuncia la negativa de la DGT a tramitar unas gestiones 'por acudir tres veces en un mes
- Granja de Torrehermosa prepara uno de los mayores secaderos de jamón de España: 50 millones de inversión
- Cortan la A-66 por una colisión entre dos camiones, que deja dos heridos a la altura de Plasencia
- Administración de lotería y museo de la suerte de Cáceres: 'El barrio es todo, es nuestra familia
- Un vecino de Torrecillas de la Tiesa gana 535.000 euros tras jugar el mismo cupón desde 1997: el nacimiento de su hijo
- Elena Manzano se postula para sustitur a Laureano León al frente del PP de Cáceres
- 750 mayores podrán apuntarse a 15 viajes por los rincones más singulares de Extremadura