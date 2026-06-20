La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre que dejó inconsciente a una joven que rechazó abrazarlo y besarlo

La Policía Nacional ha detenido en el Centro de Málaga a un hombre como presunto autor de una brutal agresión que dejó inconsciente una joven que no conocía de nada y que se negó a darle un abrazo y besos. Fuentes policiales han confirmado a este diario que el presunto agresor fue localizado y arrestado poco después del incidente por una dotación por un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

A la salida de un local de ocio nocturno

Las fuentes sitúan los hechos sobre las 7.15 horas de la madrugada del pasado sábado 6 de junio. Dos chicas de unos veinte años salieron de una sala de fiestas ubicada en el entorno de las calles Comedias y Nosquera y se sintieron acechadas por dos varones de origen magrebí a los que no conocían de nada. Según contaron después, pensaron que les querían robar los móviles y trataron de evitarlos, pero uno de ellos tomó la iniciativa y se acercó a una de ellas con la intención de abrazarla y pedirle besos de forma insistente.

Esta versión añade que la joven lo rechazó y él comenzó a darle puñetazos y patadas que le hicieron caer al suelo inconsciente. Las fuentes explican que el agresor siguió golpeando a la víctima y sólo la intervención de un joven que pasaba por la zona evitó que continuara haciéndolo. El presunto agresor y su compañero se marcharon del lugar antes de la llegada de la Policía Nacional y de los sanitarios, que atendieron a la víctima en el lugar y la trasladaron a un hospital de la capital para determinar el alcance del golpe que la dejó sin conocimiento y otras lesiones compatibles con la agresión. Su acompañante también fue asistida por una crisis de ansiedad.

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Descripción del sospechoso

Gracias a la descripción que el testigo aportó de los dos jóvenes y la dirección por la que se habían marchado, los agentes lograron localizar minutos después de los hechos al presunto agresor, de 32 años, y lo detuvieron por un delito de lesiones y otro de agresión sexual.