Novedades en el crimen de Castellón: el detenido pasa a disposición judicial

Novedades en el crimen de Almenara (Castellón). El acusado de matar presuntamente a puñaladas a un hombre de 38 años en la playa Casablanca ha pasado este domingo por la mañana a disposición judicial. El detenido, natural de Xilxes, comparece ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules plaza n.º 2, después de permanecer desde el viernes en dependencias de la Guardia Civil de la Vall d’Uixó, donde ha sido interrogado por los investigadores.

El arrestado está acusado de acabar con la vida del exmarido de su actual pareja en un chalet del carrer Llarg de la zona marítima de Almenara. El crimen se produjo sobre las 8.15 horas del viernes, en una vivienda de la playa Casablanca, en presencia de la mujer y de los dos hijos menores que esta tenía en común con la víctima.

Buscan el arma homicida

Mientras avanza el procedimiento judicial, los investigadores continúan tratando de localizar el arma del crimen, una pieza clave para reforzar el caso. La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Almenara, ha rastreado estos días distintos puntos del distrito marítimo para intentar hallar el objeto punzante con el que presuntamente se cometió el homicidio.

Los miembros del Servicio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil estuvieron durante horas inspeccionando la escena del crimen y los alrededores de la vivienda. También se revisaron contenedores cercanos al chalet ante la posibilidad de que el presunto autor se hubiera deshecho allí del arma. La proximidad de la Marjal de Almenara, situada a apenas un centenar de metros de la casa, y del mar amplía el radio de búsqueda.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Mediterráneo que en el pasado ya se habían producido actuaciones policiales en el chalet donde ocurrió el crimen. Esas intervenciones estarían relacionadas principalmente con conflictos por la custodia de los dos hijos menores que tenían en común la mujer que vivía en la vivienda y el fallecido. Las mismas fuentes precisan que, al menos por parte de las entidades locales, no constan dispositivos previos vinculados a violencia de género.

Los dos menores y su madre se encuentran en buen estado de salud, aunque recibieron atención psicológica tras presenciar el violento episodio. La investigación sigue abierta para esclarecer por completo las circunstancias del crimen y determinar qué ocurrió en los minutos previos al ataque mortal.

La historia

Según las primeras hipótesis que manejó la Guardia Civil, el móvil sentimental era una de las líneas principales de investigación. El presunto agresor habría acudido a la casa de su novia y, al encontrar allí al exmarido de esta, se inició una discusión entre ambos hombres que acabó con un ataque con arma blanca.

La víctima, de 38 años, era natural de Benifairó de les Valls, en Valencia, aunque llevaba años arraigado en Almenara. Según las fuentes consultadas, el ataque se habría iniciado en las inmediaciones de un coche aparcado frente a la vivienda. El hombre, gravemente herido, logró regresar al interior del inmueble, donde terminó desplomándose.

Los primeros en llegar al lugar fueron los agentes de la Policía Local de Almenara, alertados a través del 112 tras los gritos de auxilio de una mujer. A su llegada encontraron un reguero de sangre junto al vehículo y, ya dentro de la casa, al hombre tendido en el suelo. Los agentes trataron de reanimarlo durante varios minutos hasta la llegada de los servicios sanitarios, pero ni la intervención policial ni la posterior asistencia médica pudieron salvarle la vida.

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La Guardia Civil detuvo al presunto autor de los hechos en el lugar y lo trasladó al cuartel de la Vall d’Uixó, donde ha permanecido hasta su pase a disposición judicial este domingo. Ahora será la autoridad judicial la que determine su situación procesal tras tomarle declaración.