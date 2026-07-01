Desastre Natural
Al menos 200 bomberos combaten un incendio forestal de grandes proporciones en el sur de Francia
El incendio, avivado tras la reciente ola de calor, ha obligado a activar planes de emergencia y a evacuar a vecinos de varias localidades del sur de Francia
EFE
Al menos 200 bomberos combaten este miércoles un incendio forestal de grandes proporciones que ya ha consumido 400 hectáreas en el sur de Francia, entre los departamentos del Hérault y del Aude, lo que ya ha provocado confinamientos y evacuaciones en al menos dos pequeñas localidades.
Así lo indicó la Prefectura del Aude, que informó del despliegue de ocho grupos de Intervención contra Incendios Forestales, dos aviones Dash, cuatro Canadairs, un helicóptero bombardero de agua y una treintena de gendarmes. Otros refuerzos de fuera del departamento están en camino.
"Las carreteras departamentales (RD) 367, RD 5 y RD 67 están actualmente cerradas a la circulación en el sector del incendio", señalaron las autoridades
Francia ya estaba en alerta por incendios forestales, después de la fuerte ola de calor de finales de junio, que secó aún más los suelos.
Los municipios de Mirepeisset, Sainte-Vallière y Pouzols Minervois han activado su Plan Comunal de Protección y la mancomunidad del Gran Narbona ha activado su Plan Intercomunal de Protección.
"Han comenzado confinamientos o evacuaciones, especialmente en los municipios de Pouzols-Minervois y Mailhac", detalló el departamento del Aude.
Fuente: El Periódico
- Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
- Una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta deja un herido y obliga a cortar en Cáceres la N-521
- Cierran negocios en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres
- Cáceres Way, la revolución que espera el oeste de la ciudad: 9 de cada 10 vecinos creen que beneficiará a El Junquillo, Macondo y Castellanos
- Las mujeres que cosen paracaídas militares avalados por la OTAN en un pueblo extremeño de menos de 300 habitantes
- La UEx recibe 42.120 preinscripciones: las carreras con más competencia y las fechas de matrícula
- Muerde y da un cabezazo a dos guardias civiles en un control de tráfico en Oliva de Plasencia
- Cinco extremeños y un gallego: así es la nueva promoción de jueces para Cáceres y Badajoz