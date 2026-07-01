Hallan en un pozo de Málaga el cadáver de una mujer que desapareció en marzo y detienen a tres personas, entre ellas su pareja

Una investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha culminado este miércoles con el hallazgo del cadáver de una joven en un pozo del municipio malagueño de Rincón de la Victoria y la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, por su presunta vinculación en los hechos. Según fuentes cercanas al caso, uno de los arrestados, de unos 50 años, sería la pareja de la fallecida, por lo que la investigación no descarta que se trate de un nuevo crimen machista.

Las pesquisas se iniciaron a principios de abril tras recepcionar la Policía Nacional una denuncia por la desaparición en Málaga capital de Cristina C.C., una joven de 35 años a la que su entorno perdió todo rastro el 31 de marzo. Los agentes encargados del caso terminaron poniendo el foco en el hombre que era su pareja sentimental hasta su desaparición, que finalmente habría confesado el crimen y la ubicación del cuerpo en una zona próxima a la gasolinera de Añoreta, en el entorno de la A-7. Los otros dos arrestados podrían haberle ayudado a deshacerse del cuerpo, que según las fuentes podría llevar dos meses en el pozo.

Al ser demarcación de la Guardia Civil, agentes del instituto armado se han desplazado hoy hasta la zona y han encontrado los restos de la mujer en el interior de un pozo que EFE ha ubicado cerca del Arroyo Cuevas, en los alrededores de un carril cercano a la salida 968 de la autovía en sentido Almería. Allí han activado el protocolo judicial en el que un médico forense ha llevado a cabo una primera observación del cuerpo de la víctima. Finamente, un juez ha autorizado el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) para que los forenses certifiquen la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.

Noticias relacionadas

Tercer caso en la provincia en lo que va de año

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la tercera mujer asesinada por su pareja o expareja en la provincia en lo que va de año tras los casos de Vicky en La Palmilla, en Málaga capital, el pasado mes de junio y el de Victoria en Alhaurín el Grande en enero.

Fuente: La Opinión de Málaga