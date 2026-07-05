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Loporzano

Un helicóptero de extinción de incendios sufre un accidente durante un operativo en Huesca

La aeronave sufrió el incidente mientras cargaba agua en el embalse de Montearagón

La piloto ha logrado salir de la aeronave por sus propios medios y ha resultado ilesa

Operativo de extinción de Loporzano.

Operativo de extinción de Loporzano. / Miguel Ángel Gracia

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Redacción

Huesca

Un helicóptero ligero de la base de Boltaña ha sufrido un incidente mientras participaba en las labores de extinción del incendio forestal de Loporzano. El accidente se ha producido durante una maniobra de carga de agua en el embalse de Montearagón.

La piloto ha logrado salir de la aeronave por sus propios medios y ha resultado ilesa. Tras el incidente, ha sido evacuada a la base de Boltaña, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Fuente: El Periódico de Aragón

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