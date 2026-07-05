En el arenal de Es Trenc
Muere un hombre ahogado en una playa de Mallorca cuando se estaba celebrando una cadena humana
Los socorristas han sacado del agua a la víctima en parada cardiorrespiratoria y le han practicado las primeras maniobras de reanimación, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida
EP
Un hombre de 60 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Es Trenc (Mallorca), según ha informado el SAMU 061, justo cuando se estaba celebrando la cadena humana para reclamar su protección.
Según la información facilitada por los servicios de emergencias, los socorristas han sacado del agua a la víctima en parada cardiorrespiratoria y le han practicado las primeras maniobras de reanimación, junto a los sanitarios y la Policía Local, pero no han podido hacer nada por salvar la vida.
El aviso del ahogamiento se ha recibido alrededor de las 10.40 horas de este domingo y el trágico suceso ha sorprendido a los miles de personas que participaban justo a esa hora en la cadena humana para reclamar la protección del enclave y otros espacios naturales.
- Muere a los 62 años Juani Cortés, representante del alcalde de Cáceres en la Estación de Arroyo-Malpartida
- Un padre de familia de Esparragalejo y apasionado del ciclismo, el trabajador fallecido atropellado por una máquina en la A-66
- Extremadura, en alerta naranja, bate el récord de calor del país con casi 35 grados de madrugada
- Fuente del Maestre suma cuatro muertes en dos días y vive unas jornadas de consternación
- La defensa de Luis Domingo Díaz pide 1 año y 21 meses de prisión para su excompañera en el Ayuntamiento de Plasencia Belinda Martín
- Los albañiles de Cáceres ante la jornada intensiva: 'También tenemos derecho a conciliar
- Enésimo accidente en la fuente de Casa Plata en Cáceres: una furgoneta, atrapada al acceder a una zona peatonal
- El nuevo líder del PSOE de Cáceres logra un respaldo del 96,8% y presenta una dirección renovada