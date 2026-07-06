Diez años de la violación de 'La Manada', el caso que levantó un tsunami contra la violencia sexual en España

El 'caso de la manada', la brutal violación grupal de una joven de 18 años en la Fiestas de los Sanfermines que derivó en manifestaciones por todo el país al grito de "yo sí te creo", cambió la forma de tratar los casos de violencia sexual en España y sirvió de base a la ley del 'solo sí es sí', llamada de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cumple diez años.

La joven sufrió una violación múltiple en un portal la madrugada del 7 de julio por parte de cinco hombres que rondaban entre los 26 y 29 años y que se calificaban a sí mismos como 'La manada'. Entre ellos había un guardia civil y un militar miembro de la Unión Militar de Emergencias (UME) y tres de ellos contaban con antecedentes penales diversos.

Una sentencia del Tribunal Supremo, en uno de los juicios más mediáticos que ha habido en nuestro país, les condenó a 15 años de prisión, tras un proceloso recorrido judicial. En la actualidad, todos ellos están cumpliendo su condena en la cárcel.

En libertad, en 2031

Antonio Manuel Guerrero cumple la condena en un centro penitenciario andaluz. Es el único que tiene una pena superior por el robo del móvil de la víctima: 16 años (15 por la violación y 1 adicional por el robo). Previsiblemente no cumplirá la condena como mínimo hasta alrededor de 2031, si obtiene algún tipo de beneficio penitenciario.

En el caso de Ángel Boza, José Ángel Prenda y Jesús Escudero, sus condenas quedaron fijadas en 14 años de prisión tras las revisiones derivadas, paradójicamente, de la aplicación de la ley del "solo sí es sí" por parte de la Audiencia de Navarra. Los tres continúan cumpliendo condena en distintas prisiones españolas y permanecen clasificados en segundo grado.

Alfonso Jesús Cabezuelo también cumple la misma condena de 15 años, ya que renunció a solicitar la rebaja a 14. Es el único que ha disfrutado de permisos penitenciarios ordinarios gracias a su evolución penitenciaria.

Sobre la víctima, se sabe ciertamente poco, ya que quiso alejarse del foco mediático desde el principio y sigue mantieniéndose en el anonimato.

El consentimiento, clave

Coincidiendo con este décimo aniversario, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que "el consentimiento es la pieza esencial para entender unas relaciones sexuales libres e iguales".

En un vídeo de los 10 años de la movilización feminista del movimiento 'Yo sí te creo' durante unas recientes jornadas organizadas por el Instituto de la Mujer, Redondo recordó que la mujer joven fue "brutalmente agredida, violada" y ese caso marcó "un antes y un después" en la forma de entender las violaciones en España, aunque aseguró que "queda muchísimo por hacer".

"Se cambió la cultura de la violación por la del consentimiento", precisó Redondo, que también dijo que también alertó sobre los desafíos de las redes sociales, la IA y algunas plataformas que reproducen "viejos machismos y abusos patriarcales" mediante nuevas herramientas. En este sentido, reclamó una respuesta "contundente", tanto social como normativa, y defendió avanzar en educación afectivo-sexual y en políticas públicas más eficaces para garantizar la igualdad real y efectiva.