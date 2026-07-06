La Justicia dejó libre al neonazi que convocó "una cacería" en Torre Pacheco "para reunirlos con Alá"

Cristian L.F., el líder de Deport Them Now acusado de instigar la violencia contra inmigrantes en Torre Pacheco y de convocar una "cacería" de marroquíes en julio pasado a través de mensajes en redes sociales, ya no está en la cárcel. "Convocaremos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio, patrullas vecinales, con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirlos con Alá", difundió este ultra.

Cabe recordar que el 17 de julio, días después del estallido racista, una jueza de Mataró acordó el ingreso en prisión de este sujeto, que fundador del movimiento supremacista Deport Them Know y al que la Guardia Civil intervino armas blancas y de fuego durante su detención. La medida privativa de libertad fue ratificada en septiembre por este mismo juzgado. Sin embargo, meses después cambió la situación. El ultra, de 28 años, recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha estimado su recurso y liberado al individuo.

Prohibido entrar a redes

En concreto, la Sección segunda de la Audiencia de Barcelona estimó su recurso de apelación, dejó sin efecto la prisión provisional comunicada y sin fianza que había decidido la jueza y ordenó su puesta en libertad. Eso sí, lo hizo con condiciones: le impuso como medida cautelar la prohibición de acceder a cualquier tipo de red social durante la tramitación del procedimiento judicial.

En el auto, el tribunal recuerda que las cuentas de Instagram y los canales de Telegram vinculados al líder ultra fueron intervenidos y puestos bajo control de la Policía Judicial para su análisis. El tribunal aduce la falta de avances en la investigación para dejar libre al ultra, puesto que desde que se decretó su ingreso en prisión "ha existido tiempo más que suficiente" para haber realizado el análisis de las comunicaciones que se vertieron en las redes sociales -por parte de la Guardia Civil-, tanto las realizadas directamente por parte del investigado como las del resto de seguidores y miembros de Deport Them Now.

La salvaje agresión a un menor español

Dos de los ocho sujetos que están siendo investigados por su presunta participación en la salvaje paliza a un menor durante los disturbios racistas que tuvieron lugar en 2025 en Torre Pacheco, comparecieron ya en el juzgado que instruye el caso. Ante la autoridad judicial, se acogieron a su derecho a no declarar, y salieron por su pie del juzgado, dado que están libres. Estuvieron también en sede judicial la madre de la víctima, que ratificó la denuncia, y el propio afectado, un adolescente que ahora tiene 17 años de edad.

Los seis individuos restantes que, presuntamente, participaron en la brutal agresión tendrán que desfilar por el mismo juzgado, también en calidad de investigados, después del verano, durante los meses de septiembre y octubre de este año.

La agresión al adolescente, de entonces 16 años, se produjo en la esquina del edificio del Ayuntamiento de Torre Pacheco, tras la manifestación de apoyo a Domingo. En la paliza a este menor en concreto, lo que pasó fue que un grupúsculo de sujetos rodeó a la víctima y comenzaron a decirle ‘moro de mierda’ y ‘vete a tu país’.

La cuestión es que su país es España, pues en España nació: lo que pasa es que el padre del chico es de origen marroquí. Distinguir en él esos rasgos racializados fue lo que llevó (suponen los investigadores) a los violentos a descargar a golpes su ira contra el chaval.

Sergio Ramos, el abogado que defiende los intereses del menor. / L. O.

Le pegaron y testigos lo grabaron, móvil en mano. Esos vídeos servirían luego a la Guardia Civil para identificar a los participantes en la agresión. El linchamiento, a patadas y a puñetazos, concluyó cuando unos policías que estaban en el sitio pudieron rescatar al menor del tumulto y ponerlo a salvo. La familia del afectado denunció, puso el asunto en manos del abogado Sergio Ramos y comenzó el periplo judicial, que continúa en marcha.

El perjudicado, de momento, ha sido visto por un profesional forense, que ha redactado ya un informe preliminar al respecto. En el documento, el médico alude a los problemas psicológicos que sufre el menor tras el ataque y explica que ha cambiado y que desde entonces es más retraído y que tiene miedo.

Fuente: La Opinión de Murcia